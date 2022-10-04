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Gündem İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da 10 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. DEAŞ adına para topladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 11:16:00 -
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ adına para toplayanlara ödeme yapan 12 şüpheliyi belirledi.

Başsavcılığın gözaltı talimatı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, örgütsel faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 zanlı için bu sabah 10 ilçede 12 adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü, 2 zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

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