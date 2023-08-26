İstanbul'da darp edilen genç öldü

Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti.

Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.