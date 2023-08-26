  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karamollaoğlu yenilginin nedenini buldu! Bir mitingde 7 kişi…? Bunlar acemilik oldu

Yeni düzenleme iştahı artırdı! 10 milyar dolar Türkiye'ye aktı

Yunanistan Bayraktar TB2'ye göz kırptı! İsyan ederek duyurdular... Bu çıkış ortalığı ayağa kaldırır

Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor! Güney Kore Japonya Ukrayna Moldova sandığınızdan çok daha fazlası İşte 2023'te vizesiz gidebileceğiniz ülkeler

Ambargo koyup Türkiye'ye vermemişlerdi! Türkiye yapıp yerli S-400'e ekledi.. Yunanistan şok olacak

Sıcak saatler! Moskova'ya saldırı girişimi

Putin'in ardından Lukaşenko'dan da Prigojin açıklaması geldi! Gündem olacak sözler: 'Prigojin'i uyardım'

ABD askerleri pusuya düşürüldü! Afrika'da şiddetli çatışma

Heykele dost dine düşman

Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı
Yerel İstanbul'da darp edilen genç öldü
Yerel

İstanbul'da darp edilen genç öldü

Yeniakit Publisher
2023-08-26 15:57:00 -
İstanbul'da darp edilen genç öldü

İstanbul, Beyoğlu'nda darp edilen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti,

Alınan bilgiye göre, Halıcıoğlu Mahallesi'nde A.Ş. (19) ile yaşı 18'den küçük 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi A.Ş'yi darbetti.

Kaçarak uzaklaşan ve bir binanın bahçe kapısından içeri giren A.Ş, burada fenalaşarak yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan A.Ş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, A.Ş. ile kavga ettikleri belirlenen E.D, E.A. ve M.E.D'yi gözaltına aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MHP'li eski başkan silahlı kavgada hayatını kaybetti
MHP'li eski başkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

Yerel

MHP'li eski başkan silahlı kavgada hayatını kaybetti

İnşaat işçisi genç doğum gününden 1 gün sonra hayatını kaybetti
İnşaat işçisi genç doğum gününden 1 gün sonra hayatını kaybetti

Yerel

İnşaat işçisi genç doğum gününden 1 gün sonra hayatını kaybetti

Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

Sağlık

Dondurma can aldı! 3 kişi hayatını kaybetti 6 kişi hastaneye kaldırıldı!

Kuduz hastalığından hayatını kaybeden Suriyeli Faras'ın ardından insanlık dışı paylaşımlar!
Kuduz hastalığından hayatını kaybeden Suriyeli Faras'ın ardından insanlık dışı paylaşımlar!

Gündem

Kuduz hastalığından hayatını kaybeden Suriyeli Faras'ın ardından insanlık dışı paylaşımlar!

Ülkede salgın alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti
Ülkede salgın alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Ülkede salgın alarmı! 5 kişi hayatını kaybetti

'Artist Ahmet' hayatını kaybetti
'Artist Ahmet' hayatını kaybetti

Medya

'Artist Ahmet' hayatını kaybetti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23