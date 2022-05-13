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Gündem İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 11:34:00 -
İstanbul'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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