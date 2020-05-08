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İstanbul'da çökme nedeniyle bazı binalar boşaltıldı

İstanbul Esenler'de zeminde çökme nedeniyle bazı binalar boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 04:13:00 -
İstanbul'da çökme nedeniyle bazı binalar boşaltıldı

İstanbul Esenler'de, Kemer Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımına devam edilen bir inşaatın bulunduğu 945. sokakta zeminde çökme ve çatlaklar oluşması üzerine kaymalar meydana geldi. Sokak sakinlerin durumu polis, itfaiye ve AFAD'a haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler bazı apartmanların boşaltılmasına karar verdi.

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