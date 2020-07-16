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Aktüel

İstanbul'da çok bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:03:35 -
İstanbul'da çok bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklığın mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece altında olacağı tahmin ediliyor.

Trakya bölümünde az bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile İstanbul'da parçalı yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü, İstanbul'un Şile çevrelerinde ise kısa süreli sağanak öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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