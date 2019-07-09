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İstanbul'da cildiye randevu cildiye hangi hastalıklara bakar?

Güneşin kavurucu sıcağını insan vücudunu yaktığı şu günlerde ciltlerde oluşan hastalıklar için cildiye bölümünden randevu alacaklar ya MHRS üzerinden ya da ALO 182'den randevu almakta. Ancak son birkaç gündür özellikle de İstanbul'da oturanlar cildiye polikliniklerinden randevu alamamaktan şikayetçi. Cildiye bölümlerinde oldukça yoğunluk yaşanmakta. Peki cildiye hangi hastalıklara bakar?

09 Temmuz 2019 Salı 16:17
İstanbul'da cildiye randevu cildiye hangi hastalıklara bakar?

Güneşin kavurucu sıcağını insan vücudunu yaktığı şu günlerde ciltlerde oluşan hastalıklar için cildiye bölümünden randevu alacaklar ya MHRS üzerinden ya da ALO 182'den randevu almakta. Ancak son birkaç gündür özellikle de İstanbul'da oturanlar cildiye polikliniklerinden randevu alamamaktan şikayetçi. Cildiye bölümlerinde oldukça yoğunluk yaşanmakta. Peki cildiye hangi hastalıklara bakar?

Cilt hastalıkları hangi bölüm bakar? Cilt hastalıklarının çoğu küçük olsa da, diğerleri daha ciddi bir sorunu gösterebilir. Cilt hastalıklarının çok farklı çeşitleri bulunmaktadır. Dokunma duyumuz olarak beynimize dış dünyadan mesajlar yollar, ısıdaki büyük farklılıklara dayanıklıdır ve vücudu dış saldırılardan korur. Ama cilt-deri tüm ataklara karşı dirençli olmayabilir. Alerjik cilt hastalıklarının birçok çeşidi bulunur. En sık rastlananlar egzama türleridir. Cilt hastalıkları için hangi doktora gidilir sorusuna ilişkin verilecek cevap ise cildiye ve dermatoloji bölümüne gidilir. Egzama, Sedef, Kaşıntı hastalığı, Kontakt Dermatit, Pernio cilt hastalıklarının başlıcalarındandır. Peki cildiye ve dermatoloji  neye bakar? Cildiye hangi bölümlere bakar?

Sivilceler,

Ergenlik dönemi için de gidebilirsiniz.

Kaşıntılar,

Döküntüler,

Yanıklar,

Ciddi yanıklar için Acil Servis en iyi seçenektir.

Güneş yanıkları,

Özellikle tatil döneminde yatıştırıcı olması maksadıyla gidilebilir.

Renk değişimleri,

Yanma hissiyatı,

Soyulma,

Kıl dönmesi,

Aşırı kıllanma da gitme sebebi olabilir.

Nasır,

Tırnak,

Tırnak batması ve dolaylı tırnak problemleri,

Mantar hastalıkları,

Cilt hastalıkları

Cilt hastalıkları hangileri

Tüm cilt hastalıkları tedavi ve belirtileri nelerinin yanında  hangi hastalık türleri cilt hastalıkları bölümüne girer? sorusu da  sıkça sorulan soruların başında gelmekte. Cilt hastalıklarından randevu alıp doktora gitmek isteyen vatandaşlar hangi hastalığın cildiye bölümünün alınana girdiğini araştırıyor. Cilt hastalıkları akne ( sivilce = akne vulgaris ), temasla oluşan cilt yangısı (kontakt dermatitis), cildin kalınlaşması ile seyreden kaşıntı, cilt kanseri tedavi ve belirtileri, cilt mantar hastalıkları ve çeşitleri, cilt allerjik hastalıkları ve tedavileri, el ve ayak mantarı hastalıkları, cilt kaşınmaları ve deri hastalıkları, egzama, saç biti, uyuz hastalıkları, saç derilerinde kabuklanma ve egzama hastalıkları ve tüm cilt hastalıkları bu kategori altındadır.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:17
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