  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi boğazından yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-11 20:31:34 -
İstanbul'da çıkan kavgada bir kişi boğazından yaralandı

İSTANBUL (AA) - Şişli’de çıkan kavgada bir kişi kırık şişe ile boğazından yaralandı.

Şişli ilçesi Maçka Parkı’nda Süleyman D. (1991) isimli genç ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada şüpheli kişi, Süleyman D'yi, kırık bira şişesi ile boğazından yaraladı.

Süleyman Seba Caddesi istikametine doğru kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralı genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı