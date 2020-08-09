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Yerel

İstanbul'da çatıda mangal keyfi faciaya neden oluyordu

İstanbul'da 4 katlı binanın çatısında yapılan mangaldan rüzgar nedeniyle savrulan küller nedeniyle yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatı katı, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:22:00 -
İstanbul'da çatıda mangal keyfi faciaya neden oluyordu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir apartmanın çatısındaki mangal keyfi az daha faciayla sonuçlanıyordu.

Arnavutköy'de Türksoy Caddesi Onay Sokak üzerinde 4 katlı binanın çatısında yapılan mangaldan rüzgar nedeniyle savrulan küller, çatının belirli noktalarını tutuşturmaya başladı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çatı katı alevlere teslim olurken, vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Mangal keyfi yapmak isterken ölümden döndüler

Çatı katını tamamen saran yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürülürken, mangal keyfi yapmak isterken ölümün kıyısından dönen aile, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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