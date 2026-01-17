  • İSTANBUL
İstanbul’da büyük panik! 16 katlı binanın terasındaki kafede yangın çıktı

İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki 16 katlı binanın terasındaki kafede yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangın söndürülürken, yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 16 katlı binanın terasındaki kafede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1548. Sokak'taki 16 katlı binanın üstünde bulunan kafeterya bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada bulunanlar kendi imkânlarıyla dışarı çıktı.

Yangın nedeniyle elinde ve bacaklarında yanıklar oluşan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Bina sakinlerinden Asef Karahan, binayı boşalttıklarını belirterek, "Terasta bulunan kafeterya bölümü yanıyordu. Biz en alt kattaydık. Sedye alıp gittiler, bir yaralı vardı." ifadelerini kullandı.

