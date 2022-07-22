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Gündem İstanbul'da bunu yapacaklardı! İran'dan büyük alçaklık
Gündem

İstanbul'da bunu yapacaklardı! İran'dan büyük alçaklık

İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 11:16:00 -
İstanbul'da bunu yapacaklardı! İran'dan büyük alçaklık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İsrail vatandaşlarına yönelik eylem ve suikast hazırlığında olduğu tespit edilen İran uyruklu 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Haziran 2022'de başlatılan operasyonlar sonucu, İran uyruklu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 4'ü, 29 Haziran 2022 tarihinde çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 1'i yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

 

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