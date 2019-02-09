İstanbul'da bulunan lisede yangın!

Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nden bulunan atölyelerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
09 Şubat 2019 Cumartesi 10:15
İstanbul'da Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bulunan prefabrik atölyelerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:15
YORUM YAZ