İstanbul'da bulunan lisede yangın! Şişli Endüstri Meslek Lisesi'nden bulunan atölyelerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İstanbul'da Şişli Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bulunan prefabrik atölyelerde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.