İstanbul’da bugün ve yarın hangi yollar trafiğe kapalı?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bu nedenle perşembe ve cuma günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00’dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

23 Temmuz Perşembe günü trafiğe kapatılacak yollar

Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

24 Temmuz Cuma günü trafiğe kapatılacak yollar hangileri?

24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren ise şu caddeler trafiğe kapalı olacak:

"Ankara Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Taşhanlar Varyant ile Sirkeci Meydan arası çıkan tüm cadde ve sokaklar, Alemdar Caddesi, Galata Köprüsü, Namık Kemal Caddesi, Ordu Caddesi, 10. Yıl Caddesi Topkapı tünelden sahil istikametine, Ragıp Gümüşpala Caddesi Atatürk köprüsünden Sirkeci istikametine, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı hipodrom önünden sahil istikametine, Ahırkapı Caddesi Sultanahmet istikametine, İshakpaşa Caddesi, Aksakal Sokak, Ebusuud Caddesi, Küçükayasofya Caddesi, Torun Sokak, Tavukhane Sokak, Nakilbent Sokak, Klodfarer Caddesi, Peykhane Caddesi, Cemal Yener Tosyalı, Revani Çelebi Sokak, Hacı Kadın Caddesi, Divanyolu Caddesi, Piyerloti Caddesi Kadırga Caddesi'nden itibaren, Dostluk Yurdu sokak, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane Parkı girişleri, Hayriye Tüccarı Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Hükümet Konağı Caddesi, İmran Öktem Caddesi ve Reşadiye Caddesi."

Alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Türkeli Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Fevzipaşa Caddesi güzergâhları trafiğe açık olarak kullanılacak.