İstanbul'da bugün trafik yoğun mu? Trafik son durum istanbul

Yılbaşı tatilinin ardından bugün (2 ocak 2019 )İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. Yüzde 1'e kadar düşen trafik kazalar ve yağışlı havanın etkisiyle arttı. İstanbul trafiğinde son durumu sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar merak ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa yönüne çıkışta meydana gelen hafif hasarlı kaza nedeniyle köprüde trafik 20 dakikadan fazla durdu.