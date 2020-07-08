Dün gece saatlerinde İstanbul’da kuvvetli bir rüzgar başladı. Rüzgar yeni günle birlikte şiddetini korurken vatandaşlar bugün yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabahtan itibaren Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde de olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların oluşabileceği uyarısında bulunuluyor.