  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Bugün yağmur yağacak mı? İstanbullular yeni güne kuvvetli rüzgarla uyandı. Milyonlarca kişi bugün havanın nasıl olacağını, yağmur yağıp yağmayacağını merak ediyor. Vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak?” , “Bugün hava kaç derece”, “Bugün yağmur yağacak mı?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 08:10:00 -
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Dün gece saatlerinde İstanbul’da kuvvetli bir rüzgar başladı. Rüzgar yeni günle birlikte şiddetini korurken vatandaşlar bugün yağmur yağıp yağmayacağını araştırıyor.

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? | İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da yarın sabahtan itibaren Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Sancaktepe'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da kuvvetli yağış bekleniyor. Bu illerde de olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamaların oluşabileceği uyarısında bulunuluyor.

Nakdi destek yardımı ne zaman yatar? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?
Nakdi destek yardımı ne zaman yatar? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Ekonomi

Nakdi destek yardımı ne zaman yatar? | Ücretsiz izin maaşı bu hafta yatar mı?

Sözleşmeli sağlık personeli alımı | Hangi hastane sağlık personeli alımı yapıyor?
Sözleşmeli sağlık personeli alımı | Hangi hastane sağlık personeli alımı yapıyor?

Ekonomi

Sözleşmeli sağlık personeli alımı | Hangi hastane sağlık personeli alımı yapıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı