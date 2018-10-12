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İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son veriler eşliğinde yeni tahminlerini açıkladı..

12 Ekim 2018 Cuma 10:23
İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Düzce, Bolu, Ordu, Eskişehir, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı, Tunceli, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batısında kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu 25
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ve Gazipaşa çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı 23
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 28

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:23
  1. Düzce
  2. Kilis
  3. Iğdır
  4. Tunceli
  5. Trabzon
  6. Tekirdağ
  7. Samsun
  8. Ordu
  9. Kırklareli
  10. Kars
  11. İzmir
  12. İstanbul
  13. Gaziantep
  14. Eskişehir
  15. Erzurum
  16. Diyarbakır
  17. Bursa
  18. Bolu
  19. Antalya
  20. Ankara
  21. Ağrı
  22. Adıyaman
  23. Adana
  24. hava durumu
  25. yağış
  26. istanbul

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