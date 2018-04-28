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İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'de bugün oynanacak Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yolların ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:18
İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

Spor Toto Süper Lig'de, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

16.00'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Açıklamada, bugün saat 16.00'dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:18
  1. İstanbul
  2. Kasımpaşa
  3. Fenerbahçe
  4. Spor Toto Süper Ligi

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