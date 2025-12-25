  • İSTANBUL
İstanbul'da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi
Yerel

İstanbul’da boya kaporta dükkânında yangın: 4 araç kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan boya kaporta dükkânında çıkan yangında 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sultanbeyli'de, 4 katlı binanın giriş katında bulunan boya kaporta dükkanında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, dükkanda bulunan 4 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki boya kaporta dükkanında çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan araçlara sıçradı. Alevlerden etkilenen 4 araç metal yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ve araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

