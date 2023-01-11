  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul’da bir kişi metrobüs üst geçidinden atladı
Yaşam

İstanbul’da bir kişi metrobüs üst geçidinden atladı

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden henüz belirlenemeyen nedenle atlayan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 21:23:00 - 2023-01-11 21:26:04

Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden atlayan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs durağı üst geçidinden bir şahıs bilinmeyen bir nedenle atladı. Şahsı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şahıs Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan, yaşanan o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23