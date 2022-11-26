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Aktüel İstanbul'da bir gecekonduda cesetleri bulunan 3 kişinin kimlikleri belirlendi
Aktüel

İstanbul'da bir gecekonduda cesetleri bulunan 3 kişinin kimlikleri belirlendi

İstanbul-Şişli'de bir gecekonduda cesetleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 00:30:00 -
İstanbul'da bir gecekonduda cesetleri bulunan 3 kişinin kimlikleri belirlendi

İstanbul-Şişli'de bir gecekonduda cesetleri bulunan 2'si kadın 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta bulunan gecekonduya gitti.

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin silahla vurularak öldürüldüklerini belirlediği kişilerin ev sahibi Vahit A. ile aynı mahallede ikamet eden Tülay V. ve Merve Ö. olduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.

Savcı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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