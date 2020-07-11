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Ekonomi

İstanbul’da bir ayda 6.613 şirket kuruldu

İstanbul’da normalleşmenin başladığı 1 Haziran’dan 3 Temmuz’a kadar geçen ilk 5 haftada İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 6 bin 613 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:23:00 -
İstanbul’da bir ayda 6.613 şirket kuruldu

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, normalleşmenin pozitif yansımalarını İTO kayıtlarında da görebildiklerini belirterek, “1 Haziran’da başlayan normalleşme sürecinin 6’ncı haftasındayız. İlk 5 haftanın rakamları oldukça umut verici. Şirketlerin ticari işleri için İTO’dan talep ettiği dış ticaret belgesi, kapasite raporu, online faaliyet belgesi sayıları da geçen yılı geçmiş durumda” diye konuştu. En dikkati çekici artışın ise yeni şirket kuruluşlarında gördüklerini ifade eden Avdagiç, “Üçüncü çeyrekte ekonomimizin sıçrama yapmasını bekliyoruz” dedi.

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