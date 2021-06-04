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Gündem İstanbul'da bir apartmanın balkonu çöktü
Gündem

İstanbul'da bir apartmanın balkonu çöktü

İstanbul Avcılar’da balkonu çöken apartman için tahliye kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 05:12:00 -
İstanbul'da bir apartmanın balkonu çöktü

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi’ndeki 7 katlı Sezer Apartmanı'nın ikinci katındaki bir balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Bu balkonun çökmesi üzerine alt kattaki balkon da yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları incelemede tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar vererek tek tek kapıları çalıp binanın boşaltılmasını istedi. Binayı boşaltan apartman sakinleri, kendilerine konaklayacakları geçici bir yer gösterilmemesi üzerine belediye ekipleriyle tartıştı.

Bina sakini Sezgin Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kendilerine binayı boşaltmalarını söylediklerini ve bu kararın mantıken doğru olduğunu ifade etti. Bina sakinlerinin nereye gideceklerini soran Gürsoy, "Binada 14 daire var, yatalak hasta var. Bir kişiye diyorlar ki 'Annesini alsın, götürsün' diğer aileler ne olacak, çoluk çocuk ne olacak? Binayı boşaltmak kolay, gece yarısı bu soğukta nerede kalacağız? Oteller de dolu, herkesin maddiyatı mı var? Hadi benim param var, ben otelde kaldım, bu kadar aile ne olacak, O kadar insan ne olacak, o kadar çoluk çocuk ne olacak?" dedi.

Belediyenin kendilerine misafirhane ve spor salonu gibi konaklayacak bir yer bile ayarlamadığını kaydeden Gürsoy, bu işlerin "Sokağa çık." demekle olmadığını belirtti.

Belediye ekipleri ise memur olduklarını ve bu konuda açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

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