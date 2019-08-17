0553 313 94 23

İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:13
İstanbul’da bir anda bastıran yağmur hayatı felç etti

İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Fatih’te bir alt geçit adeta göle döndü, aracında mahsur kalan bir vatandaş boğulmak üzere olan güvercini kurtarmak için suya girdi.


İstanbul’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Kentin birçok yerinde ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, birçok alt geçit de yoğun yağış neticesinde adeta göle döndü. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için saçak altlarına ve kapalı yerlere sığındı. Aksaray’da göle dönen alt geçitte araçlarıyla karşıya geçmek isteyenlerin bazıları araçlarıyla yolun ortasında mahsur kalırken bazıları da henüz geçemeden araçlarının motorlarına su girmesi nedeniyle oldukları yerde kaldı.


Araçlarıyla adeta göle dönen alt geçitten geçmeye çalışan araçlardan birinde bulunan bir vatandaş yolun kenarında boğulmak üzere olan güvercini görünce sırılsıklam olmayı göze aldı ve araçtan inerek güvercini bulunduğu yerden çıkardı. Hayvansever vatandaş, yaralı güvercini alt geçidin girişindeki durakta bekleyen vatandaşlara verdikten sonra neredeyse yarısına kadar suya gömülmüş aracına dönerek, arkadaşlarıyla alt geçitteki suyun tahliye edilmesini beklemeye başladı.


Aracı alt geçitte mahsur kalan bir turist ise “Aracımın önüne su gelmeye başladı ve araç durdu. Daha sonra pencereden çıkarak araçtan ayrıldık” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İztuzu Plajı’ndaki yuva sayısı 597’ye ulaştı
    1. İztuzu Plajı’ndaki yuva sayısı 597’ye..
    2. Zonguldak’tan Kosova’ya gelin gitti
    3. Felaketin izleri hiç geçmedi
    4. Antalya'da yolcu aktarmalarından ücret..
    5. Beyazıt’ı su basarken, İmamoğlu..
    6. Sason’da hibe desteğiyle yapılan apart..
    7. (Özel) Sarıyer’de iki ana kolonu..
    8. İstanbul'daki sağanak
    9. Şuhut’ta yöresel pazara yoğun ilgi
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos..
    11. Tır ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı
    12. Manavgat’ta hem darp hem de gasp eden..
    13. Şiddetli rüzgar, dut ağacını evin..
    14. Ordu’da eksi 40 derecede fındık..
    15. Giresun’da en fazla ödenek yol ve içme..
    16. Kafede darbedilen gaziye destek ziyareti
    17. 10 kişilik aile ölümden döndü
    18. Antalya’da fuhuş operasyonu: 66..
    19. Hurda eşyalarını yığdığı parktan..
    20. MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen..
    21. MHP lideri Bahçeli: "1999 depremi..
    22. Sudan'da geçici Anayasal Bildiri..
    23. Karşıdan karşıya geçerken hayatını..
    24. Vali Ersin Yazıcı, "Her ortamda her..
    25. Parmağındaki yüzüğü çıkartamayan..
    26. Bahçelievler’de yağış nedeniyle yol..
    27. Erdoğan'dan "17 Ağustos" paylaşımı
    28. Şiddetli yağış sonrası Eminönü’ndeki..
    29. MHP Lideri Bahçeli: "Acılara..
    30. Çaycuma ADD Gençlik kollarını kuruyor
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu