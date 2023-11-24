İstanbul’da bina dönüşüyor: Yollar dönüşemiyor

Serdar Kılıç İstanbul

6 Şubat'taki Kahraman Maraş merkezli depremlerin ardından İstanbul’da yedi ve üzerinde beklenen deprem nedeni ile İstanbul’da kentsel dönüşüm hızlandı. Hükümetin verdiği teşviklerinde beraberinde gelmesi ile neredeyse her sokakta bir bina yenileniyor. Yıkılan binalar yenileniyor ama sokaklarda büyük sorunlar oluşuyor.

Resmi rakamlara göre; 2012'den itibaren başlayan çalışmalarda yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. Şu anda da 171 bin civarında bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor. Yapılan her dönüşüm ise çevreye ciddi zararlar veriyor. Bunların başında da İstanbul’un sokakları geliyor.

2000’li yılların başından bu yana belediyeler İstanbul’da çoğunlukla asfalt yerine Arnavut taşı döşeme kullanıyor. Arnavut taşı döşemenin belediyeye daha karlı geldiği biliniyor. Özellikle herhangi bir arıza durumda kazılması gereken yollar kolayca açılabiliyor ve hızlı şekilde kapatılabiliyor. Ayrıca taşlar yağmur geçirgenliği ve estetik olarak makul olarak görülüyor.

Ancak son dönemde hızlanan kentsel dönüşümler nedeni ile taşlı sokak yolları vatandaşlar için büyük bir sorun haline geldi. Yüksek tonajlı araçların sokaklara girmesi ile taş yollar ağırlığa dayanamayarak çöküyor. Çöken yollar ise o binalar tamamlanana kadar onarılamıyor. Bazı sokaklarda araçlar bile yol alırken sorun yaşıyor.

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Bugüne kadar kurumsal olarak herhangi bir araştırma yapılmasa bile gözle görülür şekilde hasar alan yolların belediyelere maliyetinin milyonlarca liralara kadar ulaşabileceği görülüyor. Ayrıca bu yollar yüzünden hasar alan araçların maliyeti de bu rakama eklendiğinde ‘bina dönüşümü’ fiyatının iki katı bir rakam devletin önüne çıkıyor.

Bazı ilçe belediyeleri 2022’nin ortalarından bu yana taş yollardan vazgeçmeye başladı. Asvalt yollar sorunu çözmüyor ancak yama yapılarak maliyet yarı yarıya indiriliyor. Vatandaşlar ise durumdan oldukça şikayetçi. Bir çok vatandaş belediyelere şikayetlerde bulunsa bile o sokaktaki bina dönüşümü tamamlamadan yollar yapılamıyor.