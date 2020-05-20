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İstanbul’da berber, kuaför çalışma saatlerine bayram düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:13:29 -
İstanbul’da berber, kuaför çalışma saatlerine bayram düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla Ramazan Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerini duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının çalışma saatlerine ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, “Berber, kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerleri belirlenen kurallar çerçevesinde Ramazan Bayramı öncesi, 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günleri Gece saat: 02.30’a kadar, 22 Mayıs Cuma günü saat:23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir” ifadelerini kullandı.

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