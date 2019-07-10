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İstanbul'da belediye otobüsü alevlere teslim

İstanbul Beykoz’da bir belediye otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yol ortasında alevlere teslim oldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
İstanbul'da belediye otobüsü alevlere teslim

Beykoz Paşamandıra Mahallesinde saat 06.00 sıralarında, Kavacık-Riva seferini yapan bir belediye otobüsünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın nedeniyle belediye otobüsü yol ortasında alev alev yanarken çevreye yoğun duman yayıldı. O esnada otobüs içerisinde yolcu olmaması olası bir faciayı önlemiş oldu.

Ekipler müdahale etti

Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin sardığı otobüsteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 

Öte yandan belediye otobüsünün alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otobüs yol ortasında alev alev yanıyor, itfaiye ekipleri de otobüsteki yangına müdahale ediyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
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  3. Beykoz

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