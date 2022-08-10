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Yerel İstanbul'da beklenen yağmur başladı, rögarlar taştı!
Yerel

İstanbul'da beklenen yağmur başladı, rögarlar taştı!

İstanbul'da 3 gün sürmesi beklenen sağanak yağış başladı. Esenyurt'ta bazı rögarlar taştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 08:45:00 -
İstanbul'da beklenen yağmur başladı, rögarlar taştı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olmak üzere sağanak yağış uyarısında bulunmuştu.

Uyarıların ardından sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde etkili olan yağış nedeniyle kanalizasyon ve su tahliye kanalları patladı.

Köprü altları ve sokak araları sel sularıyla dolup taştı. İş yerlerine arabayla gitmek isteyen vatandaşlar dahi sel suları ile dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan patlayan rögardan fışkıran sular caddeyi kaplarken, trafiğin de durmasına neden oldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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