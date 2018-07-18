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İstanbul'da beklenen yağmur başladı...

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün 10:00 16:00 saatleri arasında şiddetli yağış bekleniyor. Beklenen yağmur öğleden sonra etkili olmaya başladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:38
İstanbul'da beklenen yağmur başladı...

İstanbul'da önce kara bulutlar görüldü ardından da sağanak yağmur başladı. Kentte Şişli üzerinde saat 14.30 civarında hava bir anda karardı. Ara ara gök gürültüsü duyulurken bir süre sonra sağanak yağmur başladı.

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İstanbul'da yağmur bulutları Meteoroloji radarına böyle yansıdı

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:38
  1. Düzce
  2. Bartın
  3. Zonguldak
  4. Tekirdağ
  5. Sakarya
  6. Kocaeli
  7. Kırklareli
  8. Kastamonu
  9. İstanbul
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