İstanbul'da beklenen kuvvetli sağanak yağış başladı! Deniz yolu, trafik ulaşımda bile aksamalar ortaya çıktı

İstanbul'da son günlerde etkili olan lodosun ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün yağış beklendiğini duyurmuştu. Kentte öğlen saatlerinden itibaren sağanak yağış başlarken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer aradı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış ve lodos uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altına sığındı.

Beyoğlu'nda aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkilerken vatandaşlar yağıştan korunmak için otobüs duraklarına sığındı.

Başlayan yağmurun ardından trafikte de aksamalar yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 13.25 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.

D-100 karayolunun Maltepe-Kadıköy mevkiinde, her iki yönde ve TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir-Samandıra arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şile Otoyolu Üsküdar-Çekmeköy arasında her iki yönde trafik ağır seyrediyor. Sahil yolları ile TEM bağlantı yollarında da araç yoğunluğu meydana geldi.

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D-100 karayolu Ankara istikametinde Haliç Köprüsü'nde başlayan yoğunluk Bakırköy'e kadar devam ediyor. ntv'ye göre: Edirne istikametinde Bahçelievler'de başlayan yoğunluk ise Cevizlibağ'a kadar etkili oluyor. Basın Ekspres Yolu'nda ise iki yönde trafik akışında yoğunluk görülüyor.

Trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası'na geçiş yönünde Acıbadem ayrımında başlıyor. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Avrupa Yakası yönünde ise Ümraniye'de başlayan trafik köprü çıkışına kadar sürüyor.