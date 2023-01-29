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Yaşam İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Yaşam

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Silivri'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü. Kar yağışı bazı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı

Yeniakit Publisher
2023-01-29 01:40:00 - 2023-01-29 01:41:03

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle İstanbul'a bir türlü kar yağmamıştı. Meteoroloji beklenen kar yağışı için ocak sonunu işaret etmişti. Tahminler doğru çıktı, İstanbul'a ilk kar düşmeye başladı.

Yağmur kara dönüştü

Silivri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur gece saatlerinden itibaren yüksek kesimler de kara dönüştü.

Cep telefonu kamerasına yansıdı

Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde cadde lambalarının aydınlattığı kesimlerde kar yağışı görüldü.

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