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Aktüel

İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 18:30:59 -
İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayata geçiş yapılmasının ardından, bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

Trafiğe çıkan araç sayısındaki yükseliş ve iş çıkış saati olması sebebiyle kentte trafik çeşitli noktalarda arttı.

Özellikle D-100 Karayolu Mecidiyeköy istikametinde ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa-Anadolu geçişinde de yoğunluk görülürken, Mahmutbey Gişeler ve Basın Ekspres Yolu mevkilerinde seyir hızı düşüyor. Yine D-100 Karayolu'nda Merter-Avcılar arasında kalan bölgede trafik yoğunlaşırken, Haramidere mevkisine kadar trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görülüyor.

Anadolu Yakası'nda da Altunizade, Üsküdar-Ümraniye Şile Otoyolu bölümü ile D-100 Karayolu'nun Bostancı-Kartal arasında kalan bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Kent içi trafik yoğunluğunun yüzde 40 düzeylerine çıktığı tespit edilirken, marketler ve pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşların da maske kullanımı ve sosyal mesafe konusunda tedbirlere uyduğu gözleniyor.


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