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Yerel İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak
Yerel

İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

Yeniakit Publisher
2024-06-30 08:12:00 -
İstanbul’da bazı metro istasyonları ve Taksim-Kabataş füniküler hattı geçici olarak çalışmayacak

Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı.

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