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Ekonomi İstanbul’da barajlar suya hasret kaldı
Ekonomi

İstanbul’da barajlar suya hasret kaldı

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30,89 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 10:18:00 -
İstanbul’da barajlar suya hasret kaldı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı 30,89 olarak ölçüldü. Su miktarı Istrancalar’da yüzde 20,93, Terkos’ta yüzde 31,98, Sazlıdere’de yüzde 6,93, Alibey’de yüzde 22,55, Büyükçekmece’de yüzde 16,37, Ömerli’de yüzde 43,55 Darlık’ta yüzde 61,53 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 260 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul’da günlük ortalama 3 milyon metreküp su tüketiliyor. Öte yandan İSKİ verilerine göre barajlar dışında İstanbul’a su sağlayan Yeşilçay ve Melen’den 2020 yılının ilk dokuz ayında 439 milyon 851 bin metreküp su alındı. Barajlardaki doluluk oranı, 26 Ekim tarihi baz alındığında, 2011’de yüzde 60,69, 2012’de yüzde 49,50, 2013’te yüzde 45,09, 2014’te yüzde 24,32, 2015’te yüzde 69,62, 2016’da yüzde 39,35, 2017’de yüzde 55,37, 2018’de yüzde 51,67, 2019’da 43,02, 2020’de ise 30,89 oldu.

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