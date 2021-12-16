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Gündem İstanbul'da baraj doluluk oranları belli oldu
Gündem

İstanbul'da baraj doluluk oranları belli oldu

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:29:00 - 2021-12-16 11:29:29
İstanbul'da baraj doluluk oranları belli oldu

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.

İSKİ'den edinilen verilere göre; İstanbul'da barajların doluluk oranı 12 Aralık’ta yüzde 41,1'den 16 Aralık itibarıyla yüzde 43,76'ya yükseldi.

Son bir haftada yüzde 2,48 artış oldu. Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

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