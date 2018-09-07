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İstanbul'da banka soygunu! Çatışma çıktı

Şişli'de bulunan bir banka şubesine hırsızlık girişiminde bulunuldu. Soyguncular, kendilerini engellemek isteyen güvenlik görevlisine ateş açtı.

07 Eylül 2018 Cuma 15:14
İstanbul'da banka soygunu! Çatışma çıktı

İstanbul Şişli'de bulunan bir banka silahlı iki kişi tarafından soyuldu. İddialara göre, bankaya silahlı ve maskeli giren şüphelilere bankanın güvenlik görevlisi müdahale etti.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI

Kaçarken ateş açan soyguncular güvenlik görevlisini yaraladı. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalara operasyon başlatıldı.

POLİS, SOYGUNCULARI KOVALIYOR

Polise ile soyguncular arasında kovalamaca yaşandığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 15:14
  1. İstanbul
  2. Şişli

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