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Yaşam İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık? Hafta sonu AVM’ler açık mı?
Yaşam

İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık? Hafta sonu AVM’ler açık mı?

AVM çalışma saatleri güncel | Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00’da başlıyor. Pek çok kişi bu süreçte AVM’lerin açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, AVM’ler kapandı mı? AVM’ler kaça kadar açık?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 00:53:00 -
İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık? Hafta sonu AVM’ler açık mı?

13 Nisan Salı günü kabine toplantısı yapıldı. Söz konusu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de kısmi kapanma döneminin başladığını duyurdu. 81 ilde hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cuma günleri başlayan yasak ise pazartesi sabahı sona eriyor. Pek çok kişi AVM’lerin kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da AVM’ler açık mı?

İstanbul’da AVM’ler kaça kadar açık? Hafta sonu AVM’ler açık mı?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden AVM çalışma saatleriyle ilgili olarak bilgi verdi. Avdagiç, salgın önlemleri kapsamında AVM'ler, cadde mağazaları ve semt dükkanlarının saat 17.30'da kapanacağını açıkladı. İTO Başkanı Avdagiç "Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

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