Yasal masraflar için gönderilen para tartışma çıkardı! Maduro’nun ikinci duruşması görüldü

ABD’nin 3 Ocak’ta Venezuela’da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores, New York’ta 2.kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada, uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflar için Venezuela hükümeti tarafından gönderilen paranın kullanılıp kullanılamayacağı tartışıldı.

New York’ta Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ikinci kez hakim karşısına çıktığı duruşmada, mahkemenin odağı bu kez Venezuela hükümeti tarafından gönderilen savunma parası oldu.

 

Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiği savunuldu

Maduro ve eşi, sabah erken saatlerde New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirildi. Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışıldı.

 

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu.

Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

 

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırdı.

Yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtti.

Maduro ve eşi Cilia, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde tekrar Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne geri götürüldü.

 

Ayrıca duruşma sırasında Maduro destekçileri ile karşıt görüşe sahip göstericiler arasında karşılıklı sloganlar atılırken, yaşanan bir arbede çok büyümeden New York polisi tarafından engellendi.

Maduro ve eşinin katıldığı ikinci duruşma sona erdi.

ata

pis bir eylemin pis sonuçları. insanlıktan nasibini almamış kravatlı pislikler dünyaya habire talimat, beyanat verip duruyor. ne kadar pis bir yer oldu yeryüzü... havada pis siyonist uyduları, yerde pis siyonist internet kabloları, depolarda pis siyonist atom bombaları... hani kıyamet kopsa kopar bu kadar pislikten sonra...

