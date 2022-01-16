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Yaşam İstanbul'da AVM'de intihar girişimi! Ekipler sevk edildi
Yaşam

İstanbul'da AVM'de intihar girişimi! Ekipler sevk edildi

İstanbul Bahçelievler’de bir AVM’de yabancı uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 20:57:00 - 2022-01-16 21:04:15
İstanbul'da AVM'de intihar girişimi! Ekipler sevk edildi

Bahçelievler’de bir AVM’de yabancı uyruklu şahıs, 3. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Bahçelievler’de bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşlarında olduğu tahmin edilen yabancı uyruklu bir şahıs, 3. kattan atlayarak buz pistine çakıldı.

İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kanlar içinde kalan şahsa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yapmasının ardından şahıs hastaneye kaldırıldı.

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