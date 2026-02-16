İstanbul'da asker eğlencesinde kan aktı!
Küçükçekmece'de asker eğlencesinde kavga çıktı, ortalık bir anda karıştı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle arbede sonlandı.
İstanbul Küçükçekmece'de İnönü Mahallesi Yavuz Sokak'ta, cumartesi akşamı asker eğlencesi düzenlendi.
Eğlence sırasında gençler henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Düzenlenen asker eğlencesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
POLİS EKİPLERİNİN GELMESİYLE KAVGA KONTROL ALTINA ALINDI
Kavga, olay yerine çağrılan polisin araya girmesiyle sonlandı.
