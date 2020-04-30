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Yerel

İstanbul’da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde arı paniği yaşandı. Kovandan kaçan arılar mahalleliyi tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:09:00 -
İstanbul’da arı paniği! Yaklaşık 2 saat sürdü

İstanbul Üsküdar’da oğul veren arılar mahallede paniğe neden oldu. Kovan sahibi ile arıcılıkla uğraşan bir kişi arıları, yeniden kovana koyunca mahalleli rahat bir nefes aldı.

Kartalbaba Caddesi üzerinde bir ağaca arılar oğul verdi. Arıları fark eden esnaf, durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Yakın bir noktadaki kovana ait olduğu düşünülen arıların etrafta uçuşması, çevredeki vatandaşlar ve esnafta tedirginlik yarattı. Çevredeki vatandaşlar evlerinin pencere ve balkonlarını kapatarak, ekiplerin gelmesini bekledi. Yakın bir noktadan oğul veren bir kovandan kaçtığı tahmin edilen arılar, caddede bir süre uçtuktan sonra bir ağaca kondu. Bir süre sonra cadde üzerine gelen kovan sahibi Mustafa Şanlı, kaçan arıları tekrar kovana koymaya çalıştı. Bir merdiven yardımıyla ağaca çıkan Şanlı ve arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ali Rıza Ayaz,  birlikte arıları önce peteğe topladılar. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından 4 peteğe toplanan arılar kovana yerleştirildi. Özel başlığını giyen Mustafa Şanlı “Bu arılar bir şey yapmaz, adamına göre davranır. Fazla uzaklaşamamış. Bir çocuk büyüdü, evlendi başka bir ev kurar, ailesini kurar. Bu da aynısı." diye konuştu.

Arıcılıkla uğraştığını söyleyen Ali Rıza Ayaz ise "Bu mevsimde olabiliyor. Bu ağaca gelmiş, gezerler. Petekle alacağız arıları, panik yapacak bir şey yok" diye konuştu. Bölgeden uzaklaştırılan arılar sokaktan geçen ve çevredeki vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

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