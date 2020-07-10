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Aktüel

İstanbul'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:37:18 -
İstanbul'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul genelinde 39 ilçede, 792 adreste yapılan aramalara 410 ekip ve 820 polis katıldı. Operasyonun devam ettiği belirtildi.



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