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Aktüel

İstanbul'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-10 05:04:55 -
İstanbul'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'te seyir halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

İddiaya göre, Göçbeyli Mahallesi'nde yaşayan Halis B. dün bir akrabasıyla kavga etti.

Bir gün sonra Halis B'nin kullandığı araca akrabası olduğu belirtilen şüpheli tarafından aynı mahalleden geçtiği sırada pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yaralanan ve hastaneye gitmeye çalıştığı belirlenen Halis B. bir süre sonra ormanlık alanda aracını kenara çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Halis B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Halis B'nin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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