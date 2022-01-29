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Gündem İstanbul'da araç çekme ve otopark ücretlerine zam
Gündem

İstanbul'da araç çekme ve otopark ücretlerine zam

İstanbul’da araç çekme ve yediemin otopark ücretlerine zam geldi. Park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 09:29:00 -
İstanbul'da araç çekme ve otopark ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine zam kararı alındı.

Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığındaki toplantıda yediemin otopark ücret tarifelerine yüzde 35 zam yapıldı.

Tarifede park yasağı ihlalinde araç çekme ücreti yüzde 35 zamla 130 liradan 175 liraya çıkarıldı.

Park yasağı dışında 5 kilometreye kadar özel taşıma ücreti yüzde 36 artışla 140 liradan 190 liraya yükseltildi. Kilometre başına 7 liralık ücret de 9 lira 50 kuruş oldu.

Günlük yediemin otopark ücreti, otomobilde 17 liradan 23 liraya, motosiklette 7 liradan 10 liraya, kamyonet-minibüs-arazi taşıtında 17 liradan 25 liraya, kamyon, otobüs, çekici (tır) ve iş makinesinde 30 liradan 40 liraya yükseltildi.

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