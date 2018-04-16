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İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı: 6 araç ve bir evin duvarına çarptı

Fatih ilçesinde akşam saatlerinde bir ara sokağa son sürat giren TIR dehşet saçtı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:59
İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı: 6 araç ve bir evin duvarına çarptı

Olay, 21.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Rağbet sokakta meydana geldi. Molla Hüsrev Caddesi'nden sokağa dönüş yapan tır sürücüsü, sokağa girdikten sonra durmayarak, yoluna devam etti.

Park halinde bulunan araçlara ve bir evin duvarına çarpan tır, Sofular Caddesi'nde sıkışarak durdu. Tır'ın arkasından koşan çevredekiler, sürücüyü araçtan indirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, sürücüyü gözaltına aldı. Sofular Caddesi'nde kalan tır, emniyet otoparkına çekildi.

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"ÖNÜNE BİR ÇOCUK ÇIKSA DURAMAYACAK"

Mahalle sakinlerinden Mustafa Ermiş olayı şöyle anlattı:

Kaza olayından önce hızlı bir şekilde gelip burada duruyor, aniden hızlanıyor. 4- 5 tane arabaya geliyor, vuruyor çok seri bir şekilde, durması gerekirken daha fazla hızlanıyor. Sağda evin köşesine vuruyor. Önüne bir çocuk çıksa bir insan çıksa bir araç çıksa durmak istese bile duramayacak.

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"CANLI BOMBA GİBİ"

Aracı hasar gören Hasan Çiçekler ise, "Bu polisten mi kaçmış ne yapmışsa canlı bomba gibi önüne kim geldiyse almış götürmüş. Bizim aracımızda pert olmuş. Halk, polis  kovaladı ki oraya sıkıştırdık, yoksa ne var ne yok alıp götürürdü" diye konuştu.

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ANBEAN KAMERADA

Olay sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, son sürat sokağa giren araç, park halindeki araçları ezerek, yoluna devam ediyor. Çevrede bulunanlar aracın arkasından koşuyor. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:59
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