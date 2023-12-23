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Yerel İstanbul'da apartmanın önünde el bombası bulundu!
Yerel

İstanbul'da apartmanın önünde el bombası bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-12-23 16:44:00 -
İstanbul'da apartmanın önünde el bombası bulundu!

İstanbul'un Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde el bombası bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken olay yeri inceleme ekipleri apartmanın önünde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da facia ile sonuçlanabilecek bir olayın dikkatli vatandaşlar sayesinde önüne geçildi. Büyükçekce'de bir apartmanın önünde el bombası bulunması üzerine polis ekiplerine ihbar edildi.

KİM TARAFINDAN BIRAKILDIĞI HENÜZ TESPİT EDİLMEDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi’nde bir apartmanın önünde, temizlik görevlileri, pimi takılı el bombası buldu. Görevliler, polisi arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, binanın önüne şerit çekerek sokaktan geçişleri yasakladı. Kim tarafından bırakıldığı henüz tespit edilmedi.

Öte yandan olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri de adrese geldi. Ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından el bombası, bomba imha ekipleri tarafından alındı.
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