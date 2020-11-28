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Gündem İstanbul'da anaokulları kapandı mı?
Gündem

İstanbul'da anaokulları kapandı mı?

İstanbul'da anaokulları kapandı mı? sorusu son dakika anaokulu veli si ve okul öncesi öğretmenleri tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirilmişti. Bu kapsamda İstanbul'da anaokullarındaki son durum merak ediliyor. Valilik İstanbul'daki anaokullarına ilişkin son gelişmeyi duyurdu. Peki, İstanbul'da anaokulları online eğitime mi devam edecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-28 23:16:00 -
İstanbul'da anaokulları kapandı mı?

Alınan son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği il hıfzıssıhha meclisi kararıyla okul öncesi için uzaktan eğitime geçildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda okul öncesi eğitimde uzaktan eğitim kararı il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bırakılmıştı. İlk karar koronavirüs vakalarının en yoğun seyrettiği İstanbul’da alındı. İstanbul'da alınan karar gereğince resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitime uzaktan devam edilecek. Açıklanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Kaymakamlıklarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması istendi.

İstanbul'da anaokulları online eğitime devam edecek

Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nde alınan karar sonrası yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28.11.2020 Cumartesi günü saat 15:30'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanmıştır.
Koronavirus (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu sağlama, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

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