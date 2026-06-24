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Gündem İstanbul’da alkolik kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü
Gündem

İstanbul’da alkolik kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul’da alkolik kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Kartal ilçesinde kiracısı ile arasında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanan 61 yaşındaki ev sahibi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Tanyeli, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tanyeli, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu şüpheli C.D., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

SÜREKLİ POLİS GELİP GİDİYORDU

Mahalle sakini Sıla Atalay, şüphelinin daha önce de çeşitli olaylara karıştığını öne sürerek, "Sürekli alkol kullanan birisiydi. Devamlı olaylar oluyor, polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük" dedi. Yaklaşık 18 yıldır aynı binada oturduklarını belirten Atalay, hayatını kaybeden Niyazi Tanyeli'yi çok sevdiklerini ifade ederek, "Çok iyi bir insandı. Sürekli komşularıyla iletişim halindeydi. Hepimizin sevdiği biriydi" diye konuştu.

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