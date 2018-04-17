İstanbul'da alarm! Kaymakamlık binası boşaltıldı!

Alınan bilgiye göre, 155 polis imdat hattını ankesörlü telefondan arayan bir kişi, Büyükçekmece Kaymakamlığı ve tapu binasına ilişkin bomba ihbarında bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekipleri, bina ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak, binanın boşaltılmasını sağladı.

Ekiplerin kaymakamlık binası ve çevresinde dedektör köpek eşliğinde yaptığı incelemelerde herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Aramanın ardından çalışanlar yeniden binaya alındı.