İstanbul'da akşam trafiği havadan böyle görüntülendi
Okulların açıldığı ilk gün akşam trafikte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.17 Eylül 2018 Pazartesi 18:44
2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk günde akşam saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. E-5 karayolu Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi. Görüntülerde E-5 karayolu Edirne istikametinde trafiğin oldukça yavaş ilerlediği görülürken, ters istikamette ise trafiğin akıcı olduğu görülüyor.
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