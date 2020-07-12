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Yerel

İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Tarihi surların bulunduğu bölgeye bırakıp gittiler

İstanbul'da ihbar aldıktan sonra harekete geçen polis ekipleri, tarihi surların bulunduğu bölgede terk edilmiş bir bebek buldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-12 12:29:00 -
İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Tarihi surların bulunduğu bölgeye bırakıp gittiler

İstanbul Fatih'te surların etrafında terk edilmiş bebek bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün 19.00 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi'nde surların bulunduğu bölgede terk edilmiş bir bebek olduğu bilgisini üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Sağlık ekiplerine teslim ettiler

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste puset içerisinde buldukları bebeği 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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