İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Tarihi surların bulunduğu bölgeye bırakıp gittiler
İstanbul'da ihbar aldıktan sonra harekete geçen polis ekipleri, tarihi surların bulunduğu bölgede terk edilmiş bir bebek buldu.
İstanbul Fatih'te surların etrafında terk edilmiş bebek bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün 19.00 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi'nde surların bulunduğu bölgede terk edilmiş bir bebek olduğu bilgisini üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Sağlık ekiplerine teslim ettiler
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adreste puset içerisinde buldukları bebeği 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.