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Yaşam İstanbul’da akıl almaz kaza!
Yaşam

İstanbul’da akıl almaz kaza!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 15:26:00 -

İstanbul'da ilginç bir kaza yaşandı. Kamyondan kopan tekerlek başka bir araca çarptı.

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.'nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akıl almaz kaza ise kameralara yansıdı.

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